42 воспитанника лагеря «Хочу стать десантником» совершили самостоятельный прыжок с парашютом

42 воспитанника третьей смены военно-патриотического лагеря «Хочу стать десантником» совершили самостоятельный прыжок с парашютом на базе аэродрома Нижегородского областного аэроклуба имени П. И. Баранова. Прыжки стали итогом курса воздушно-десантной подготовки, который ребята прошли в рамках смены, сообщили в департаменте по социальной политике Нижнего Новгорода.
Среди участников были как новички, впервые надевшие парашютное снаряжение, так и опытные парашютисты, уже имевшие за плечами несколько прыжков. За раскрытием белых куполов наблюдали инструкторы, родители и младшие товарищи, которые пока не допущены к прыжкам по возрасту.
«Воздушно-десантная подготовка — это сердце нашего лагеря наряду со спортом, армейской дисциплиной и четким распорядком дня. Занятия ведут наставники: действующие военнослужащие, ветераны боевых действий и профессиональные спортсмены. Такая команда создает уникальную атмосферу, где ребята формируют твердую гражданскую позицию, уважение к своей стране, армии, родителям и традициям. Мы ими гордимся! По традиции четвертая смена у нас международная — ждем друзей из городов-побратимов, чтобы вновь вместе погрузиться в эту удивительную историю под названием “Хочу стать десантником”, — сказала директор департамента Галина Гуренко.
Для воспитанников это событие стало главным итогом смены и проверкой на прочность. Участники прыжков поделились своими первыми эмоциями сразу после приземления.
«У меня это пятый прыжок. Понял, что уже привык: все контролирую, все спокойно, знаю, что мне делать. Испытываю такое чувство самостоятельности и уверенности в своих силах», — сказал Ярослав Романов. «Это мой первый прыжок. Впечатления отличные! Видела всю красоту вокруг, наслаждалась видами и кричала, что люблю маму и всех-всех! Потом отлично приземлилась. Оно того стоит! Буду прыгать еще!» — с восторгом поделилась Маргарита Филатова. Впервые прыгала и Алина Комбина из карельского города Кондопога. «Мне очень понравилось! Не описать ощущения: прилетела быстро, но запомнится это надолго. Второй раз приезжаю в лагерь “Хочу стать десантником”. В прошлом году не удалось совершить самостоятельный прыжок, а сегодня мечта сбылась! У нас в городе, в клубе “Десантник”, к сожалению, нет таких возможностей как здесь в лагере. Я очень рада, что попала сюда», — отметила она.
«Первые секунды страшно, потом спокойно. Очень красивый вид сверху. Хотелось еще больше полетать. Прыжок с парашютом — очень необычное чувство, мне кажется, моя жизнь уже не будет прежней», — считает София Спирина, совершившая свой первый прыжок.
«Мой второй прыжок. Вышел из самолета — увидел небо. Красота! Прыгнул явно лучше, чем в первый раз. Посадка была не жесткая», — сказал Владислав Ильясов. «Прыжок того стоит: ощущаешь свободу в полете, летишь как птица! Каждый должен хотя бы раз прыгнуть. При первом прыжке я очень боялся. Сейчас внутри меня появился такой стальной стержень: уже третий прыжок — совсем не страшно», — признался Кирилл Жданов-Кинаркин.
Не меньше эмоций испытывали родные.
«Сын второй раз в лагере, но прыгает впервые. Эмоции зашкаливают! Это и волнение, и страх, и гордость за своего ребенка. Очень рада, что он справился. Все ребята — большие молодцы. Они становятся патриотами своей страны, настоящими мужчинами и защитниками Родины. Дети выбирают профессию военного, и есть чувство, что мы уже защищены своими детьми», — призналась мама одного из воспитанников Ольга Марширова. «Сын первый раз поехал в лагерь, сам изъявил желание прыгать с парашютом. У него есть стремление связать свою жизнь с профессией военного, здесь он еще больше проникся этим. В лагере ребята взрослеют, учатся добиваться поставленной перед собой цели», — сказала Елена Кудряшова. «В лагерь дочь приезжает уже четвертый год подряд, но прыгает первый раз. Все очень волнительно. Лагерь необычный: нельзя использовать телефоны, ранний подъем, постоянные физические нагрузки и спортивные мероприятия. Ребята получают новые впечатления и то, чего им не хватает в повседневной жизни, — живое общение. Видно, как им хочется поскорее дорасти до 14 лет, сдать экзамен и самостоятельно прыгнуть с парашютом — это многое для них значит!» — убеждена Ольга Соколова. «Рядом с нашим домом в Нижнем Новгороде находится Центр военно-патриотического воспитания. Я сразу поняла — внуку нужно туда. Он очень заинтересовался, стал ходить на занятия. Потом захотел поехать в лагерь. Тут серьезная физическая нагрузка и много общения с хорошими ребятами. Внуку очень нравится! Тем, кто организовал такие центр и лагерь — огромное спасибо и низкий поклон! Такое должно быть в каждом городе!» — поделилась бабушка одного из воспитанников Вера Александрова.
После прыжков для родителей и гостей состоялись показательные выступления. Воспитанники лагеря продемонстрировали приемы рукопашного боя, элементы тактической подготовки, фланкировку шашками, упражнения с оружием, силовые тренировки и акробатические прыжки через кольцо.
Напомним, семь воспитанников лагеря «Хочу стать десантником» и Центра военно-патриотического воспитания имени Максима Настина поступили в ведущие военные и правоохранительные вузы страны в этом году. Об этом рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своих соцсетях, отметив, что вчерашние мальчишки-школьники «начинают свой осознанный путь российского офицера».