42 воспитанника лагеря «Хочу стать десантником» совершили самостоятельный прыжок с парашютом

«Сын второй раз в лагере, но прыгает впервые. Эмоции зашкаливают! Это и волнение, и страх, и гордость за своего ребенка. Очень рада, что он справился. Все ребята — большие молодцы. Они становятся патриотами своей страны, настоящими мужчинами и защитниками Родины. Дети выбирают профессию военного, и есть чувство, что мы уже защищены своими детьми», — призналась мама одного из воспитанников Ольга Марширова. «Сын первый раз поехал в лагерь, сам изъявил желание прыгать с парашютом. У него есть стремление связать свою жизнь с профессией военного, здесь он еще больше проникся этим. В лагере ребята взрослеют, учатся добиваться поставленной перед собой цели», — сказала Елена Кудряшова. «В лагерь дочь приезжает уже четвертый год подряд, но прыгает первый раз. Все очень волнительно. Лагерь необычный: нельзя использовать телефоны, ранний подъем, постоянные физические нагрузки и спортивные мероприятия. Ребята получают новые впечатления и то, чего им не хватает в повседневной жизни, — живое общение. Видно, как им хочется поскорее дорасти до 14 лет, сдать экзамен и самостоятельно прыгнуть с парашютом — это многое для них значит!» — убеждена Ольга Соколова. «Рядом с нашим домом в Нижнем Новгороде находится Центр военно-патриотического воспитания. Я сразу поняла — внуку нужно туда. Он очень заинтересовался, стал ходить на занятия. Потом захотел поехать в лагерь. Тут серьезная физическая нагрузка и много общения с хорошими ребятами. Внуку очень нравится! Тем, кто организовал такие центр и лагерь — огромное спасибо и низкий поклон! Такое должно быть в каждом городе!» — поделилась бабушка одного из воспитанников Вера Александрова.