Успеть до росы: как в поле под Гвардейском убирают хлеб (фоторепортаж)

В Калининградской области — разгар уборочной компании. За тем, как добывают хлеб в полях под Гвардейском, понаблюдал фотокорреспондент «Клопс».
Ярко-жёлтые комбайны срезают колосья, собранное зерно прямо на ходу льётся в кузов грузовой машины. Потом пшеница уезжает на ток — специальную площадку для обработки и временного хранения зерна.
Мощная техника и хлеборобы трудятся до глубокой ночи — закончить работы необходимо до того, как выпадет роса. Ночную жатву проводят для защиты переспевшего зерна от осыпания. Важно использовать каждый погожий час страды.