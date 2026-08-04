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Успеть до росы: как в поле под Гвардейском убирают хлеб (фоторепортаж)

Мощная техника трудится до глубокой ночи.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области — разгар уборочной компании. За тем, как добывают хлеб в полях под Гвардейском, понаблюдал фотокорреспондент «Клопс».

Ярко-жёлтые комбайны срезают колосья, собранное зерно прямо на ходу льётся в кузов грузовой машины. Потом пшеница уезжает на ток — специальную площадку для обработки и временного хранения зерна.

Мощная техника и хлеборобы трудятся до глубокой ночи — закончить работы необходимо до того, как выпадет роса. Ночную жатву проводят для защиты переспевшего зерна от осыпания. Важно использовать каждый погожий час страды.