УГНТУ предлагает более 1200 бюджетных мест в магистратуре

Времени на принятие решения остается мало: уже 17 августа завершается прием документов на бюджетные и платные места на программы магистратуры на 2026/2027 учебный год. Уфимский государственный нефтяной технический университет предлагает будущим магистрантам 1226 бюджетных мест на всех формах обучения. Также более 130 бюджетных мест выделены на заочной и очно-заочной формах обучения, что дает возможность бесплатно получать образование тем, кто хочет совмещать обучение с работой.
УГНТУ, подтверждая статус нефтегазового политеха, помимо традиционных нефтегазовых программ, открыл новые направления магистратуры. Например, «Комплексная инженерия программных решений», «Цифровой мониторинг промышленного оборудования нефтегазовой отрасли», «Химическая технология и оборудование нефтехимических производств» и «Проектирование и эксплуатация энергетических объектов и систем».
Фото: Пресс-служба УГНТУ.
Подтверждая статус одного из вузов-лидеров Российской Федерации в области студенческого техпредпринимательства, Уфимский нефтяной в этом году запустил магистерскую программу «Технологическое предпринимательство и инновационное развитие бизнеса». Эта уникальная очная программа двойных дипломов готовит стартаперов и менеджеров по инновациям — специалистов, которые умеют превращать научные и инженерные разработки в рыночные продукты и масштабируемые бизнес-модели. Программа будет интересна ученым и инженерам, которым нужно упаковать свой прототип или патент в бизнес-модель, а также предпринимателям, заинтересованным в инновациях, продакт-менеджерам корпораций и многим другим. При этом отсутствие экономического образования у инженеров или технического образования у гуманитариев не станет препятствием — программа специально выстроена так, чтобы дать недостающие компетенции каждой из групп.
Нефтяной уже давно стал больше, чем нефтяной. Это Уфимский политех, где все желающие смогут выбрать для себя направление обучения. Тем более что университет предлагает гибкие образовательные траектории:
— дистанционные и гибридные форматы — ряд программ реализуется с применением современных технологий обучения, что востребовано у иногородних и вахтовых специалистов и позволяет совмещать учебу с работой;
— программы двойных дипломов — это возможность получить сразу два диплома (технического и экономического, социально-гуманитарного, ИТ и второго технического направления);
— более 40 корпоративных групп, обучение в которых проходит в партнерстве с отраслевыми лидерами с ориентацией на реальные производственные задачи и возможностью трудоустройства (в ряде групп студенты с первых курсов могут работать по специальности по заранее оговоренному графику без ущерба для учебы);
— сетевые программы академического обмена с ведущими вузами России и зарубежья;
— трековая система — магистрант формирует часть учебного плана под собственный карьерный сценарий в зависимости от выявленных склонностей (инженерно-педагогических, исследовательских и т. д.);
— программы, реализуемые на английском языке, получившие международное признание.
Фото: Пресс-служба УГНТУ.
Кроме того, магистранты могут подписать договор о целевом приеме. Среди заказчиков: ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО «Башкирская генерирующая компания», АО «Стерлитамакский нефтехимический завод» и другие. Для целевиков это, прежде всего, гарантированное место трудоустройства, возможно, даже с первого курса.
— В 2026 годах в УГНТУ, как в одном из ведущих технических вузов Российской Федерации, рекордное количество бюджетных мест. Но я советую всем, кто задумался о поступлении в магистратуру, даже если вы закончили обучение 5, 10 или 15 лет назад, не откладывать это решение. Потому что сегодня мы находимся на этапе перехода от болонской системы образования к суверенной, отечественной, которая предполагает акцент на получение базового высшего образования и снижение доли специализированного профессионального высшего образования (сегодняшнего уровня магистратуры). Практически во всех вузах страны наблюдается ограничение количества не только бюджетных, но и платных мест на многие направления подготовки. И эта тенденция, скорее всего, в следующем году сохранится, поэтому не упускайте свой шанс, — говорит ректор УГНТУ Олег Баулин.
По всем вопросам о поступлении на обучение в УГНТУ можно обратиться в приемную комиссию вуза: 8 800 55−14−528.