УГНТУ предлагает более 1200 бюджетных мест в магистратуре

— В 2026 годах в УГНТУ, как в одном из ведущих технических вузов Российской Федерации, рекордное количество бюджетных мест. Но я советую всем, кто задумался о поступлении в магистратуру, даже если вы закончили обучение 5, 10 или 15 лет назад, не откладывать это решение. Потому что сегодня мы находимся на этапе перехода от болонской системы образования к суверенной, отечественной, которая предполагает акцент на получение базового высшего образования и снижение доли специализированного профессионального высшего образования (сегодняшнего уровня магистратуры). Практически во всех вузах страны наблюдается ограничение количества не только бюджетных, но и платных мест на многие направления подготовки. И эта тенденция, скорее всего, в следующем году сохранится, поэтому не упускайте свой шанс, — говорит ректор УГНТУ Олег Баулин.