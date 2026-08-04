Ввод жилья в Калининградской области за полугодие снизился на 16%

При этом во II квартале 2026 года ввод жилья вырос на 17,7% по сравнению со II кварталом 2025 года — до 238,4 тыс. кв. метров. В июне зафиксирован значительный рост: введено 123,3 тыс. кв. метров, что в 2,2 раза больше, чем в июне 2025 года.