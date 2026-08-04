Ввод жилья в Калининградской области за полугодие снизился на 16%

По данным Калининградстата, в первом полугодии 2026 года в Калининградской области введено 1821 жилой дом или 4,9 тыс. квартир общей площадью 393,9 тыс. кв. метров. Это на 15,9% ниже уровня аналогичного периода 2025 года.
Населением построено 1705 жилых домов общей площадью 227,8 тыс. кв. метров, что составляет 57,8% от общего объема введенного жилья. Из них на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, построено 649 домов общей площадью 64,1 тыс. кв. метров — на 15,7% меньше, чем в первом полугодии 2025 года.
При этом во II квартале 2026 года ввод жилья вырос на 17,7% по сравнению со II кварталом 2025 года — до 238,4 тыс. кв. метров. В июне зафиксирован значительный рост: введено 123,3 тыс. кв. метров, что в 2,2 раза больше, чем в июне 2025 года.
В I квартале 2026 года показатель, напротив, снизился на 41,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 155,4 тыс. кв. метров.
Наибольший объем ввода жилья в первом полугодии 2026 года пришелся на март (76,1 тыс. кв. м) и июнь (123,3 тыс. кв. м).