На проспекте Героев Сталинграда укладку асфальта завершили на 60%

В этом сезоне на проспекте Героев Сталинграда обновляют участок протяженностью более трех километров. На дороге от улицы Лазоревой до Удмуртской демонтировали все старое покрытие, укрепили основание проезжей части, на него уложили два новых слоя асфальта из современных материалов. Как говорят в мэрии, дорожники стараются максимальный объем работ проводить в ночное время, чтобы не устраивать пробки в час пик.