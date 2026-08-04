«Опасно для мозга»: под Волгоградом образовался стойкий очаг инфекции

На территории Волгоградской области сформировался стойкий природный очаг лихорадки Западного Нила. Об этом жителей региона предупредили специалисты регионального управления Роспотребнадзора.
Главными переносчиками опасной инфекции выступают обычные кровососущие комары, активно размножающиеся из-за жаркого климата, дождей и обилия водоемов.
Заразиться вирусом можно во время отдыха на природе, рыбалки или работы на дачном участке. Первые симптомы болезни проявляются обычно на 2−6 день после укуса: человека начинают мучить сильная головная боль, ломота в суставах, рвота, высокая температура и сыпь. В редких случаях инфекция вызывает тяжелейшие осложнения в виде воспаления оболочек головного мозга.
Врачи подчеркивают: вакцины от лихорадки Западного Нила не существует, поэтому единственным способом защиты остаются меры предосторожности.
Волгоградцев призывают закрывать окна сетками, накрывать емкости с водой на даче, носить плотную одежду и обязательно использовать репелленты при выходе на улицу.
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