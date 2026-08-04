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«Опасно для мозга»: под Волгоградом образовался стойкий очаг инфекции

Санврачи Волгоградской области вновь предупреждают о ЛЗН.

На территории Волгоградской области сформировался стойкий природный очаг лихорадки Западного Нила. Об этом жителей региона предупредили специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

Главными переносчиками опасной инфекции выступают обычные кровососущие комары, активно размножающиеся из-за жаркого климата, дождей и обилия водоемов.

Заразиться вирусом можно во время отдыха на природе, рыбалки или работы на дачном участке. Первые симптомы болезни проявляются обычно на 2−6 день после укуса: человека начинают мучить сильная головная боль, ломота в суставах, рвота, высокая температура и сыпь. В редких случаях инфекция вызывает тяжелейшие осложнения в виде воспаления оболочек головного мозга.

Врачи подчеркивают: вакцины от лихорадки Западного Нила не существует, поэтому единственным способом защиты остаются меры предосторожности.

Волгоградцев призывают закрывать окна сетками, накрывать емкости с водой на даче, носить плотную одежду и обязательно использовать репелленты при выходе на улицу.

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