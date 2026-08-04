«Опасно для мозга»: под Волгоградом образовался стойкий очаг инфекции

Заразиться вирусом можно во время отдыха на природе, рыбалки или работы на дачном участке. Первые симптомы болезни проявляются обычно на 2−6 день после укуса: человека начинают мучить сильная головная боль, ломота в суставах, рвота, высокая температура и сыпь. В редких случаях инфекция вызывает тяжелейшие осложнения в виде воспаления оболочек головного мозга.