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Запуск автобуса № 100 Нижний Новгород — Кстово зависит от финансирования

В ЦРТС сообщили, что контракт на обслуживание нового межмуниципального маршрута пока не заключен.

Запуск автобусного маршрута № 100, который должен соединить улицу Дружаева в Автозаводском районе Нижнего Новгорода с автостанцией в Кстове, состоится только при наличии источника финансирования. Об этом сообщили представители Центра развития транспортных систем (ЦРТС), отвечая на вопросы горожан в социальных сетях.

На данный момент государственный контракт на обслуживание направления пока не заключен. Специалисты ведомства подчеркнули, что организация движения и процедура заключения контракта будут проведены сразу после определения необходимых денежных средств.

Ранее сообщалось, что автобусы № 45, № 87 и № 90 стали самыми популярными у нижегородцев в июле.