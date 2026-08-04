Запуск автобуса № 100 Нижний Новгород — Кстово зависит от финансирования

Запуск автобусного маршрута № 100, который должен соединить улицу Дружаева в Автозаводском районе Нижнего Новгорода с автостанцией в Кстове, состоится только при наличии источника финансирования. Об этом сообщили представители Центра развития транспортных систем (ЦРТС), отвечая на вопросы горожан в социальных сетях.
На данный момент государственный контракт на обслуживание направления пока не заключен. Специалисты ведомства подчеркнули, что организация движения и процедура заключения контракта будут проведены сразу после определения необходимых денежных средств.
Ранее сообщалось, что автобусы № 45, № 87 и № 90 стали самыми популярными у нижегородцев в июле.