На въезд в Калининградскую область со стороны Польши приходится ждать до 17 часов — таможня

На польской стороне границы с Калининградской областью автомобилисты проводят в очереди 16−17 часов. Об этом, ссылаясь на пресс-службу региональной таможни, РИА Новости пишет во вторник, 4 августа.
Днём ранее ожидание занимало 18−19 часов, поэтому ситуация изменилась незначительно. На российской стороне скопления машин нет, пункты пропуска работают штатно.
По данным ведомства, польские пограничники усилили контроль на выезде из страны. Некоторых путешественников, прежде всего с большим количеством вещей, отправляют на углублённый досмотр, который может занять несколько часов.
Как рассказывали «Клопс» калининградцы, в Безледах автомобили выстроились перед КПП в две полосы. Польские пограничники объясняли задержку тем, что могут оформлять не более четырёх машин в час.