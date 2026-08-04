В Урене в День города открыли благоустроенный парк «Борок» по нацпроекту

В Урене в День города открыли обновлённый парк «Борок», благоустроенный по программе «Формирование комфортной городской среды» и в рамках Всероссийского конкурса малых городов нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области. Центральное событие праздничной программы состоялось после двух лет работ по преображению единственного природного парка города, который с одной стороны окружён частным сектором, а с другой — стадионом «Энергетик».
На территории парка расположен мемориал ветеранам боевых действий в Афганистане и Чечне — эта зона также вошла в программу благоустройства. Концепция обновления «Магия дерева» отсылает к истории уренского края: большой ярмарке с передвижным театром, фестивалю промыслов и мастеров, народным сказкам, которые собирал фольклорист и уроженец уренской земли Михаил Ананьевич Лебедев.
По традиции в День города в парке «Борок» прошёл одноимённый областной фестиваль декоративно-прикладного творчества «Магия дерева». Свои работы представили мастера-умельцы из десяти муниципальных округов Нижнего Новгорода, а также Нижегородской и Владимирской областей.
«В День города Уреня красивый обновлённый парк “Борок” гостеприимно распахнул свои двери. Я хочу поблагодарить всех жителей, руководителей предприятий, предпринимателей, которые активно включаются в работу по благоустройству Уреня. К Уренской ярмарке, ярмарке поселений, фестивалю искусства “Магия дерева” мы готовимся весь год. Место встречи в День города здесь, в обновленном парке Борок, вместе с уренской ярмаркой, вместе с фестивалем создает неповторимый колорит праздника», — подчеркнул глава местного самоуправления Уренского муниципального округа Сергей Бабинцев. «Урень — это город, где умеют радушно и тепло встречать гостей, и каждый год, собираясь на Дне города, мы убеждаемся в этом. Всегда приятно приезжать туда, где живут по-настоящему творческие люди, готовые делиться своей энергией. Особенно радостно наблюдать, как город преображается: строятся и модернизируются социальные объекты, появляются новые места для отдыха. Символично, что праздник был организован в парке “Борок”, благоустроенном по нацпроекту. Это наглядный пример того, как город развивается, стремится к современности, но при этом не забывает о традициях», — отметил депутат Государственной Думы РФ, член фракции партии «Единая Россия» Артем Кавинов.
Национальный проект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом России Владимиром Путиным. Его основная цель — обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Проект состоит из 11 федеральных проектов, которые включают цели, ранее предусмотренные в национальных проектах «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и государственных программах Российской Федерации. Они направлены на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта.