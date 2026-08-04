В Урене в День города открыли благоустроенный парк «Борок» по нацпроекту

«В День города Уреня красивый обновлённый парк “Борок” гостеприимно распахнул свои двери. Я хочу поблагодарить всех жителей, руководителей предприятий, предпринимателей, которые активно включаются в работу по благоустройству Уреня. К Уренской ярмарке, ярмарке поселений, фестивалю искусства “Магия дерева” мы готовимся весь год. Место встречи в День города здесь, в обновленном парке Борок, вместе с уренской ярмаркой, вместе с фестивалем создает неповторимый колорит праздника», — подчеркнул глава местного самоуправления Уренского муниципального округа Сергей Бабинцев. «Урень — это город, где умеют радушно и тепло встречать гостей, и каждый год, собираясь на Дне города, мы убеждаемся в этом. Всегда приятно приезжать туда, где живут по-настоящему творческие люди, готовые делиться своей энергией. Особенно радостно наблюдать, как город преображается: строятся и модернизируются социальные объекты, появляются новые места для отдыха. Символично, что праздник был организован в парке “Борок”, благоустроенном по нацпроекту. Это наглядный пример того, как город развивается, стремится к современности, но при этом не забывает о традициях», — отметил депутат Государственной Думы РФ, член фракции партии «Единая Россия» Артем Кавинов.