В Красноярском крае один человек погиб и один пострадал в ДТП

КРАСНОЯРСК, 4 авг — РИА Новости. Один человек погиб и еще один пострадал в результате лобового столкновения иномарки, «Газели» и фуры на трассе в Красноярском крае, сообщает краевой главк МВД.
ДТП произошло вечером во вторник на 871-м километре автодороги в Березовском районе. По предварительной информации ведомства, водитель автомобиля Toyota Fielder, мужчина 1960 года рождения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Газелью», которую от удара отбросило на движущийся следом большегруз Sany с полуприцепом.
«В результате ДТП водитель “Газели” скончался на месте. Водитель Toyota доставлен в медицинское учреждение. На месте организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении.
В пресс-службе краевого главка МВД уточнили журналистам, что ранее опубликованная информация в социальных сетях о том, что в одной из машин заживо сгорел водитель, не соответствует действительности.