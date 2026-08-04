В Красноярске пройдут Молодежный день и Сибирская неделя

Молодежный день и Сибирская неделя спорта впервые пройдут во время форума «Россия — спортивная держава», который состоится с 21 по 23 октября в Красноярске, сообщили в правительстве.
«На пленарном заседании форума “Россия — спортивная держава” наш Президент Владимир Владимирович Путин отметил важность спорта как универсального инструмента развития физического, творческого, духовного потенциала человека. Решение провести Молодежный день созвучно этим словам, именно в юности закладываются ценности и привычки на всю жизнь. Формировать интерес к спорту помогает целый комплекс мер нацпроекта “Молодёжь и дети”. Создается современная инфраструктура, поддерживаются студенческие спортклубы, проводятся соревнования и конкурсы и многое другое. Уверен, Молодежный день поможет участникам найти единомышленников и придаст импульс проектам в сфере спорта и здорового образа жизни», — заявил вице-премьер, председатель оргкомитета форума Дмитрий Чернышенко.
Также состоится цикл мероприятий #ВпередНавстречуРСД, во время которого организуют серию встреч с выдающимися представителями отечественного спорта. Подробную информацию и форму регистрации для участия в форуме можно найти на официальном сайте.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.