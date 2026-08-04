Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске пройдут Молодежный день и Сибирская неделя

Мероприятия состоятся во время форума «Россия — спортивная держава».

Молодежный день и Сибирская неделя спорта впервые пройдут во время форума «Россия — спортивная держава», который состоится с 21 по 23 октября в Красноярске, сообщили в правительстве.

«На пленарном заседании форума “Россия — спортивная держава” наш Президент Владимир Владимирович Путин отметил важность спорта как универсального инструмента развития физического, творческого, духовного потенциала человека. Решение провести Молодежный день созвучно этим словам, именно в юности закладываются ценности и привычки на всю жизнь. Формировать интерес к спорту помогает целый комплекс мер нацпроекта “Молодёжь и дети”. Создается современная инфраструктура, поддерживаются студенческие спортклубы, проводятся соревнования и конкурсы и многое другое. Уверен, Молодежный день поможет участникам найти единомышленников и придаст импульс проектам в сфере спорта и здорового образа жизни», — заявил вице-премьер, председатель оргкомитета форума Дмитрий Чернышенко.

Также состоится цикл мероприятий #ВпередНавстречуРСД, во время которого организуют серию встреч с выдающимися представителями отечественного спорта. Подробную информацию и форму регистрации для участия в форуме можно найти на официальном сайте.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше