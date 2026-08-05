Американист: Тайвань не устоит в случае войны с Китаем

Собеседник Новостей Mail считает, что в случае военного конфликта шансов у тайваньской армии нет, она не выстоит. При этом эксперт отмечает, что на данный момент Китай ориентирован преимущественно на мирную интеграцию Тайваня. Военный конфликт может разгореться только в случае серьезных провокаций, которых можно ожидать со стороны США либо Японии.