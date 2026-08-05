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Американист: Тайвань не устоит в случае войны с Китаем

The Wall Street Journal раскрыла детали военного сотрудничества США и Тайваня, которое не ограничивается поставками оружия, а включает и подготовку тайваньских военных. В беседе с Новостями Mail политолог Малек Дудаков объяснил, чем вызвана эта публичность, и оценил тревоги Тайбэя на фоне событий на Ближнем Востоке и Украине.

Авторы и эксперты
Малек Дудаков
Политолог-американист
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на министра обороны Тайваня Веллингтона Ку сообщила, что США активно проводят подготовку тайваньских военнослужащих, пытаясь повысить готовность острова к возможному конфликту с Китаем.

Политолог Малек Дудаков отмечает, что ничего секретного в этих сведениях нет — еще с 2024-го года несколько сотен американских инструкторов находятся на территории Тайваня, обучая местных военных. Также после прихода к власти нынешнего президента Тайваня Уильяма Лая Тайбэй значительно нарастил расходы на закупку вооружений у США.

Сейчас Тайвань оказался в сложном и уязвимом положении, констатирует эксперт. Поставки американских вооружений на остров осуществляются не в полном объеме из-за того, что США пытаются одновременно вести противостояние на двух фронтах: украинском и ближневосточном.

Это вызывает очень серьезный мандраж у ближайших американских союзников, особенно тех, кто может в перспективе оказаться в эпицентре какой-то новой войны и стать новой горячей точкой. Тайвань — кандидат номер один на эту роль.

Малек Дудаков
политолог

Как пояснил собеседник Новостей Mail, объем невыполненных заказов Тайваня на поставку американских вооружений превышает 20 миллиардов долларов. Эта сумма, по мнению Дудакова, будет только расти.

Американский ВПК не может разогнаться, чтобы обеспечить потребности всех своих союзников. Многие на Тайване опасаются, что на фоне истощения американских арсеналов защищать Тайвань будет нечем в случае конфликта с участием Китая.

Малек Дудаков
политолог

Собеседник Новостей Mail считает, что в случае военного конфликта шансов у тайваньской армии нет, она не выстоит. При этом эксперт отмечает, что на данный момент Китай ориентирован преимущественно на мирную интеграцию Тайваня. Военный конфликт может разгореться только в случае серьезных провокаций, которых можно ожидать со стороны США либо Японии.

Ранее Вloomberg сообщил, что Япония обеспокоена усилением военных связей между РФ, Китаем и КНДР. В своей публикации агентство ссылается на последний доклад Министерства обороны Японии. Особое беспокойство Токио вызывают совместные патрули российских и китайских стратегических бомбардировщиков, которые японские военные считают «все более провокационными», а также содействие Москвы в модернизации военного потенциала Пхеньяна.

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