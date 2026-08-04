Кардиолог посоветовал для спасения от жары использовать холодовые компрессы

Он также добавил, что в жару важно соблюдать питьевой режим, носить одежду из натуральных тканей и ограничивать физические нагрузки. Если же перегрева избежать не удалось, следует незамедлительно вызвать скорую помощь, поскольку тепловой или солнечный удар — это опасное состояние, требующее медицинского вмешательства, заключил врач.