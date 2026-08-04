Кардиолог посоветовал для спасения от жары использовать холодовые компрессы

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Применение небольших холодовых компрессов позволяет снизить температуру тела на один-два градуса и облегчить задачу организму по предотвращению теплового удара, рассказал врач-кардиолог Денис Прокофьев.
«Мы используем дополнительное охлаждение. Применение небольших холодовых компрессов позволяет на один-два градуса опустить температуру тела, что будет облегчать задачу организму по предотвращению теплового удара», — сказал Прокофьев 360.ru.
По словам врача, компрессы можно делать из кусочков льда, наполненных холодной водой грелок или смоченных бинтов. Накладывать их лучше всего на запястья и голеностоп — это помогает быстрее снизить температуру тела, отметил Прокофьев.
Он также добавил, что в жару важно соблюдать питьевой режим, носить одежду из натуральных тканей и ограничивать физические нагрузки. Если же перегрева избежать не удалось, следует незамедлительно вызвать скорую помощь, поскольку тепловой или солнечный удар — это опасное состояние, требующее медицинского вмешательства, заключил врач.