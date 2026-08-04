Apple столкнулась с дефицитом MacBook Air. В чем причина

Apple хочет частично решить проблему за счет закупки компонентов у китайских поставщиков. Хотя бы для устройств, продаваемых на местном рынке. Корпорация также повысила цены на всю линейку MacBook. Журналист утверждает, что, по его информации, компания отдает приоритет продажам 14-дюймового MacBook Pro.