Apple столкнулась с дефицитом MacBook Air. В чем причина

Компания Apple испытывает трудности с поставками MacBook Air. Ранее организация столкнулась с дефицитом двух других компьютеров: Mac mini и Mac Studio, сообщил обозреватель Bloomberg Марк Гурман.
При заказе любой базовой конфигурации ноутбука в онлайн-магазине компании его отправят не раньше конца августа. Отдельные модели поступят в продажу только в начале сентября. Наибольшие задержки у вариантов с большим объемом оперативной памяти.
Проблемы вызваны дефицитом памяти. К нему привел рост инвестиций в искусственный интеллект. Резкое увеличение количества центров обработки данных повысило спрос на компьютерную память.
Apple хочет частично решить проблему за счет закупки компонентов у китайских поставщиков. Хотя бы для устройств, продаваемых на местном рынке. Корпорация также повысила цены на всю линейку MacBook. Журналист утверждает, что, по его информации, компания отдает приоритет продажам 14-дюймового MacBook Pro.
Из-за нехватки памяти также была отложена акция Apple к началу учебного года. В некоторых маркетинговых материалах компании содержится предупреждение: «Наличие MacBook Air ограничено».
На сколько подорожали устройства Apple.
Ранее компания Apple существенно подняла цены на многие продукты. К примеру, стоимость базового ноутбука MacBook Neo выросла на $100 (7,66 тыс. руб.) — с $599 (45,9 тыс. руб.) до $699 (53,5 тыс. руб.), MacBook Air теперь обойдется минимум в $1299 (99,55 тыс. руб.), а гарнитура Vision Pro подорожала сразу на $1,3 тыс. (99,6 тыс. руб.).
В среднем цены выросли на $246,7 (18,9 тыс. руб.). При этом подорожание пока не коснулось смартфонов iPhone, умных часов Apple Watch, мониторов Studio Display, а также аксессуаров вроде стилуса Apple Pencil.
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