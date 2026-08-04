За последнюю неделю июля более 30 воронежцев заразились COVID-19

31 житель Воронежской области заразился COVID-19 за неделю с 27 июля по 2 августа, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Санврачи напоминают, что при плохом самочувствии следует избегать контакта с окружающими, даже если результат ПЦР-теста на COVID-19 отрицательный, пока симптомы заболевания не пройдут окончательно.
Если вы заболели, не занимайтесь самолечением и вызовите врача. Чтобы снизить риск заражения, регулярно проветривайте помещения, а в местах массового скопления людей носите маску.
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