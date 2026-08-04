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За последнюю неделю июля более 30 воронежцев заразились COVID-19

Если вы заболели, не занимайтесь самолечением и вызовите врача.

Источник: АиФ Воронеж

31 житель Воронежской области заразился COVID-19 за неделю с 27 июля по 2 августа, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Санврачи напоминают, что при плохом самочувствии следует избегать контакта с окружающими, даже если результат ПЦР-теста на COVID-19 отрицательный, пока симптомы заболевания не пройдут окончательно.

Если вы заболели, не занимайтесь самолечением и вызовите врача. Чтобы снизить риск заражения, регулярно проветривайте помещения, а в местах массового скопления людей носите маску.

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