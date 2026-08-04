В Черняховске начали мостить новое покрытие на площади в районе вокзала. Информацию об этом опубликовали на странице администрации округа «ВКонтакте».
Благоустройством площади Черняховского занимается индивидуальный предприниматель Денис Скакун. Подрядчик завершил скрытые работы и приступил к мощению тротуарной плитки. Строители полностью сняли старое покрытие, подготовили многослойное основание и переложили инженерные коммуникации.
«Особое внимание при реконструкции уделено долговечности объекта. Чтобы навсегда решить проблему разрушения плитки из-за застоя воды, была капитально модернизирована система ливневой канализации. С учётом сложного рельефа местности установлены новые ливнеприемники и отрегулированы уклоны для гарантированного отвода влаги с поверхности», — рассказали в администрации.
Проект также предусматривает обустройство симметричной схемы подсветки. По четыре современных энергоэффективных светильника обещают установить с каждой стороны площади. Часть существующих элементов сохранят.
Отметим, что договор на благоустройство площади заключили в июне. Стоимость работ составляет 12 миллионов рублей. Срок исполнения — 30 сентября.
Фото: администрация Черняховска, «ВКонтакте».