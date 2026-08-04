В Черняховске начали мостить новое покрытие на площади в районе вокзала

«Особое внимание при реконструкции уделено долговечности объекта. Чтобы навсегда решить проблему разрушения плитки из-за застоя воды, была капитально модернизирована система ливневой канализации. С учётом сложного рельефа местности установлены новые ливнеприемники и отрегулированы уклоны для гарантированного отвода влаги с поверхности», — рассказали в администрации.