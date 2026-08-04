«Это не выдумка!» На Мамаевом кургане могут возродить легендарный родник

Мамаев курган называют главной высотой России. В 1942—1943 годах здесь шли кровопролитные бои Сталинградской битвы. В наши дни в Волгоград приезжают десятки тысяч людей, чтобы прикоснуться к этой святыне. И кажется о каждом миллиметре этой легендарной земли известно всем и каждому. Но есть уголок, скрытый от взглядов, куда в наши дни почти не заходят туристы-одиночки и не водят группы экскурсантов.
Уголок этот называется «Родник жизни». Он овеян множеством легенд, но до недавнего времени находился в удручающем состоянии. За его судьбой пристально следил активист Илья Прялин, житель посёлка Второй километр, из любой точки которого видна фигура Родины-матери — центральной скульптуры мемориально-исторического комплекса.
На днях он поделился с vlg.aif.ru — к «Роднику жизни» вновь проложена дорога. Подробности в нашем материале.
Живительная влага: из родника пили бойцы-красноармейцы.
До наших дней дошла легенда — родник этот был единственным местом, где могли набрать воду сражающиеся за каждую пядь Мамаева кургана и красноармейцы, и бойцы вермахта. И якобы ни у кого из солдат не поднималась рука выстрелить в того, кто спускался вниз за живительной влагой.
Документального подтверждения этой легенде нет. Но старожилы рассказывают, что уже после войны родником этим пользовались местные жители, и вода там была удивительно вкусной. Подтверждение тому — место это было некогда обихожено, огорожено бетонным кольцом, к нему вели ступени лестницы.
Побывавший у родника в мае 2025 года Илья Прялин поделился: вода, к сожалению, уже не бьёт здесь из-под земли, но влага ещё присутствует. Окружающая же территория находится в удручающем состоянии.
«Не осталось ни капли»: вода ушла из заброшенного ключа.
Туристы, которым довелось побывать у «Родника жизни» ещё пару лет назад, делятся: место это очень интересное, особенно для людей, настроенных мистически. Зная легенду, мурашки по коже, когда приближаешься к нему. Да и природа здесь удивительно красива. Не зря эту территорию облюбовали белки, которых на Мамаевом кургане множество. Но огорчает, что ступеньки сломаны, сам родник забит мусором.
«Воды нет, родник жизни высох. Ни капли воды в данном роднике на момент посещения не было. Как впрочем и каких-либо дорог к данному месту», — делится впечатлениями Сергей П.
«Очень атмосферное место, но памятник в печальном состоянии», — поддерживает Евгений Р.
«Всё, к сожалению, в запустении, — подтвердил Илья Прялин, вновь посетивший уголок чуть больше года назад. — А ведь ещё несколько десятилетий назад здесь был ключ. Теперь же только обломки камней, заросшие ступени, упавшие на них деревья, из-за которых невозможно спуститься к роднику».
«Это было»: историю родника помнят старожилы.
С тем, что родника на самом деле здесь никогда не было и история о нём придумана ради привлечения туристов, волгоградец категорически несогласен.
«Мне об этом рассказывали жители посёлка, который начали застраивать как раз перед войной, а им нет смысла что-то выдумывать», — говорит Илья Прялин.
Общественник поделился: в настоящее время памятное место привели в порядок. В расчистке территории принимали участие и жители посёлка Второй километр, когда заглядывали сюда вместе с детьми, чтобы покормить белок.
«Ещё недавно родник был заброшен, находился в запущении, заросший травой. Но в настоящее время здесь всё расчистили. И это очень хорошо, и спасибо за это руководству мемориала, потому что теперь сюда могут приходить люди, приводить своих знакомых, приезжих, чтобы рассказывать о том великом подвиге, который совершил наш народ», — говорит волгоградец.
Возможно, когда-нибудь удастся вернуть к жизни и ключ, который бил здесь из-под земли в годы Великой Отечественной. И волгоградцы вновь смогут прикоснуться к роднику жизни.