«Это не выдумка!» На Мамаевом кургане могут возродить легендарный родник

«Ещё недавно родник был заброшен, находился в запущении, заросший травой. Но в настоящее время здесь всё расчистили. И это очень хорошо, и спасибо за это руководству мемориала, потому что теперь сюда могут приходить люди, приводить своих знакомых, приезжих, чтобы рассказывать о том великом подвиге, который совершил наш народ», — говорит волгоградец.