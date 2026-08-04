Загрязнение Ладоги беспокоит ученых и экологов больше ее обмеления

В те его уголки, куда обычно можно добраться только вплавь, теперь просто приходят пешком по обнажившемуся песчаному дну, на котором кувшинки растут, как подорожник. По данным специалистов, уровень воды в Ладоге упал почти на метр. Однако ученые и экологи считают, что тревожиться из-за этого пока не нужно. Между тем, как они утверждают, есть более серьезный повод для беспокойства о состоянии крупнейшего озера Европы.
Одним из символов обмеления стал остров Кареджи, где петербуржцы часто обнаруживают себя на виртуальных картах во время сбоев GPS-навигации. «Теперь до острова реально дойти пешком от берега по песчаным косам, напоминающим пустыню Сахару (это бывшее дно), а местами — по колено или по пояс в воде», — описывает свое путешествие Михаил. А кто-то берет металлоискатель и охотится за сокровищами, над которыми раньше плескались волны.
— Это могут быть обычные внутригодовые колебания уровня воды, — полагает директор института исследований континентальных водных объектов РГГМУ доктор географических наук Шамиль Поздняков. — Серьезных поводов для беспокойства я пока не вижу, поскольку водный баланс Ладожского озера достаточно выдержанный, приходная часть компенсируется расходной, и какого-то дисбаланса не наблюдается. По осадкам никаких критических отклонений от средних многолетних значений нет. При этом водная масса собирается с огромной территории — бассейн Ладоги охватывает территорию семи субъектов. Для того чтобы делать выводы, необходимо наблюдать за ситуацией в течение как минимум двух лет, и гидрометслужба этим занимается.
Гидрологический год — цикл жизни озера — может быть разным: мало-, средне- и многоводным, поясняет ученый. Вполне возможно, что уже будущим летом нынешнее обмеление компенсируется достаточным уровнем воды. Однако в случае его продолжительного интенсивного падения надо будет прежде всего выяснить причины.
При этом есть проблема, которой необходимо заниматься уже сейчас, — загрязнение Ладожского озера в результате антропологического воздействия и климатических изменений, отмечает Шамиль Поздняков. Так, в результате колебаний климата могут перестраиваться природные системы, отвечающие за очистку воды.
. Серьезные гидрохимические и гидробиологические нарушения способны нарушить равновесие самой экосистемы водоема, утверждает ученый.
В 2022 году вышла научная монография, в которой собраны и проанализированы архивные данные о качестве воды в Ладожском озере, но нужны дальнейшие исследования. Для этого готовится программа «Чистая Ладога» — предполагается, что она будет запущена уже в текущем году.
Председатель правления Экологического союза Санкт-Петербурга Семен Гордышевский также считает, что падение уровня воды — не самая большая проблема Ладоги.
— Ситуацию нельзя назвать неожиданной и случайной. Уровень снижается раз в несколько лет, а затем восстанавливается, и мы пока не знаем, что будет дальше. Это естественные колебания, поскольку год на год не приходится. Но обмеление Ладоги должно привлечь внимание к другому, более серьезному вопросу качества ее воды, которое за последние годы ухудшилось. Речь идет о химическом загрязнении, — подчеркивает эколог.
Петербург получает воду питьевого качества из Невы, а она берет свое начало в Ладожском озере. При этом в Северной столице, по данным экологов, достаточно высок уровень загрязнения воздуха. Главная причина — не автотранспорт, как принято считать, а сжигание илового осадка, который образуется при очищении канализационных стоков и содержит почти всю таблицу Менделеева. Преобладающие западные ветры относят загрязненные воздушные массы на восток, где они по законам физики оседают в том числе на поверхности Ладоги, поясняет Семен Гордышевский. Получается такой круговорот «химии» в природе.
Надо очень внимательно относиться к состоянию биосферы во всех ее проявлениях — от падения уровня воды до качества воздуха, призывают специалисты. Между тем в свое время ученые предлагали снабжать Петербург водой напрямую из Ладоги, поскольку в озере она все же чище, чем в Неве. Для этого был разработан и одобрен проект «Ладожский водовод». Но поскольку он не вошел в число приоритетных, финансирования не нашлось. Однако идея осталась, и экологи ее поддерживают.
Тем временем
Власти Ленобласти, в свою очередь, сообщили, что угрозы для жителей региона и экосистемы в связи с обмелением Ладожского озера нет. Но владельцам маломерных судов надо быть внимательными, чтобы не сесть на мель. Причиной снижения уровня воды в областной администрации считают две малоснежные зимы подряд, из-за которых в Ладогу поступило меньше талой воды. Подобные явления наблюдались в 1940, 1942, 1973 и 2003 годах, и каждый раз водоем восстанавливался.