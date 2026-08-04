Загрязнение Ладоги беспокоит ученых и экологов больше ее обмеления

Надо очень внимательно относиться к состоянию биосферы во всех ее проявлениях — от падения уровня воды до качества воздуха, призывают специалисты. Между тем в свое время ученые предлагали снабжать Петербург водой напрямую из Ладоги, поскольку в озере она все же чище, чем в Неве. Для этого был разработан и одобрен проект «Ладожский водовод». Но поскольку он не вошел в число приоритетных, финансирования не нашлось. Однако идея осталась, и экологи ее поддерживают.