В Ростове-на-Дону выделят 15 млн рублей на обслуживание мостов и путепроводов

В перечень объектов вошли 38 сооружений: путепроводы через железнодорожные пути и автомобильные дороги, мосты через реки Дон, Темерник и Мертвый Донец, а также виадук по улице Сарьяна через реку Кизитеринка, пойменные эстакады и транспортные развязки. Среди объектов — три мостовых перехода через Дон: в створе проспекта Сиверса, Ворошиловского проспекта и на Западном обходе.