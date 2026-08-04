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В Магнитогорске олимпийский чемпион провел мастер-класс для дзюдоистов

Участниками занятия стали около 200 человек.

Обладатель золота Олимпиады-2012 Мансур Исаев 1 августа провел мастер-класс в Магнитогорске для воспитанников спортивных школ, сообщили в пресс-службе Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области. Мероприятие прошло в ходе Спартакиады народов России, которую организовали в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России».

Мастер-класс прошел между предварительными и финальными поединками на арене «Металлург». Мансур Исаев провел разминку и продемонстрировал несколько фирменных приемов, а затем пообщался с ребятами в неформальной обстановке и сфотографировался с ними. Участниками занятия стали около 200 человек.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.