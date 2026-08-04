В Магнитогорске олимпийский чемпион провел мастер-класс для дзюдоистов

Мастер-класс прошел между предварительными и финальными поединками на арене «Металлург». Мансур Исаев провел разминку и продемонстрировал несколько фирменных приемов, а затем пообщался с ребятами в неформальной обстановке и сфотографировался с ними. Участниками занятия стали около 200 человек.