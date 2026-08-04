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Скандально известный пансионат в Арзамасе закрыли по требованию прокуратуры

На него поступали многочисленные жалобы.

Источник: Живем в Нижнем

Частный пансионат для пожилых людей и инвалидов «Уютный дом» в Арзамасе закрыли по решению суда. Учреждение работало с грубыми нарушениями санитарных норм и правил пожарной безопасности, рассказали в прокуратуре Нижегородской области.

Это вскрылось во время проверки. Нарушения создавали реальную угрозу для жизни и здоровья проживающих там людей, поэтому прокуратура обратилась в суд с иском о прекращении деятельности пансионата до устранения всех нарушений.

Суд встал на сторону прокурора. Теперь учреждение не может принимать и обслуживать пожилых людей и инвалидов, пока не приведет все в порядок.

С этим пансионатом была связана громкая история. Одной из пенсионерок, поступивших туда, стало только хуже, а вскоре она умерла.