Реконструкция мусорной свалки в Барсуковке запланирована на начало 2027 года

Проектная документация на реконструкцию и рекультивацию I очереди полигона отходов вблизи пос. Барсуковка под Советском находится в стадии прохождения Государственной экологической экспертизы и Главгосэкспертизы на стадии предварительной оценки на комплектность. Как сообщили в минприроды региона, работы по реконструкции площадки запланированы с начала 2027 по февраль 2028 года. Площадка размещения отходов I очереди строительства полигона будет выведена из эксплуатации в январе 2027 года и передана по итогам аукциона на выполнение технического этапа рекультивации.