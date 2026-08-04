Китайские ученые создали уникальную ткань из живых клеток гриба

Чтобы создать новую уникальную ткань, ученые вырастили гриб Cordyceps militaris в жидкой питательной среде. Там гриб сам сформировал маленькие шарики — так называемые мицелиальные гранулы, в которых нити гриба переплетаются между собой. Исследователи собрали эти гранулы, поместили их в формы и высушили при низкой температуре. Гранулы скрепляются между собой без каркасов и клея и образуют отдельные листы. Чтобы они не крошились, команда обработала их глицерином, и после этого материал стало можно складывать, разрезать и сшивать. Из четырех узких полос такого материала ученые скрутили веревку, которая выдержала груз весом один килограмм.