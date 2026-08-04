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Число детей, погибших в результате атаки под Геленджиком, выросло до четырех

Умер четвертый ребенок, пострадавший при ударе ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком, общее число погибших достигло восьми. Число выявленных пострадавших увеличилось до 58 человек. В Краснодарском крае прошли акции памяти жертв атаки.

Источник: Газета.Ру

Умер четвертый ребенок, пострадавший при ударе ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком, общее число погибших достигло восьми. Число выявленных пострадавших увеличилось до 58 человек. В Краснодарском крае прошли акции памяти жертв атаки.

Число детей, погибших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу в селе Архипо-Осиповка в районе Геленджика, увеличилось до четырех. Об этом журналистам сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«В настоящий момент у нас данные по четырем погибшим детям, [еще] трое детей находятся в больнице. Один ребенок прооперирован, двое других обследуются — там осколочные ранения», — сказала омбудсмен.

Таким образом, общее ~число погибших в результате украинской атаки достигло восьми человек~.

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили об ~увеличении числа пострадавших до 58 человек, из них 21 потребовалась госпитализация~.

Главный врач детской краевой клинической больницы Елена Клещенко рассказала о состоянии попавших туда детей: «В детскую краевую больницу было доставлено ~четверо детей с минно-взрывными травмами различной степени тяжести. Двое из этих детей находятся в отделении реанимации~. Детям оказывается вся необходимая возможная помощь. Состояние детей стабильное, ни в чем не нуждаются».

Она добавила, что благодаря быстрому оказанию детям помощи врачами из Геленджика и Новороссийска опасений за жизнь и состояние пострадавших нет.

Что известно о пострадавших.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что двое из погибших детей приехали на отдых из города Шахты. По данным портала «Новая Кубань», это девочки, ~старшей из них было всего пять лет~, возраст второй не уточняется.

~Еще одной жертвой стал девятилетний мальчик~ из Москвы, приехавший на отдых с бабушкой, дедушкой и младшим братом. Публичной информации о четвертом погибшем ребенке пока нет.

Также, по словам Слюсаря, ранения получили еще несколько жителей Ростовской области.

Среди попавших в больницу пострадавших оказались и две жительницы Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Женщинам 56 и 47 лет оказали помощь, воронежские врачи поддерживают связь с краснодарскими коллегами.

Закрытые пляжи и акции памяти.

В Новороссийске ночью прошла акция памяти жертв украинского удара, написал в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

«Огненная надпись зажглась этой ночью, как символ нашей общей боли. Слова бессильны перед лицом трагедии, унесшей детские жизни, но наша память о погибших в Архипо-Осиповке будет вечной», — добавил он.

На опубликованном видео запечатлено, как дети и подростки выложили из свечей надпись «Новороссийск скорбит», а также фигуру ангела.

В самой Архипо-Осиповке, как пишет kp.ru, память погибших почтили возле местного дома культуры. Кроме того, в Краснодаре жители принесли цветы, игрушки и свечи к стихийному мемориалу на Постовой улице.

«Сейчас в Архипо-Осиповке непривычно тихо. На набережной не звучит музыка, а развлечения не работают», — добавляет издание.

Туристы отметили, что в селе закрыли все пляжи. Тем не менее люди все равно гуляют по набережной. Кафе на них по-прежнему работают, но музыку тоже приглушили.

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