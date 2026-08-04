Число детей, погибших в результате атаки под Геленджиком, выросло до четырех

Умер четвертый ребенок, пострадавший при ударе ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком, общее число погибших достигло восьми. Число выявленных пострадавших увеличилось до 58 человек. В Краснодарском крае прошли акции памяти жертв атаки.
Число детей, погибших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу в селе Архипо-Осиповка в районе Геленджика, увеличилось до четырех. Об этом журналистам сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«В настоящий момент у нас данные по четырем погибшим детям, [еще] трое детей находятся в больнице. Один ребенок прооперирован, двое других обследуются — там осколочные ранения», — сказала омбудсмен.
Таким образом, общее ~число погибших в результате украинской атаки достигло восьми человек~.
В оперативном штабе Краснодарского края сообщили об ~увеличении числа пострадавших до 58 человек, из них 21 потребовалась госпитализация~.
Главный врач детской краевой клинической больницы Елена Клещенко рассказала о состоянии попавших туда детей: «В детскую краевую больницу было доставлено ~четверо детей с минно-взрывными травмами различной степени тяжести. Двое из этих детей находятся в отделении реанимации~. Детям оказывается вся необходимая возможная помощь. Состояние детей стабильное, ни в чем не нуждаются».
Она добавила, что благодаря быстрому оказанию детям помощи врачами из Геленджика и Новороссийска опасений за жизнь и состояние пострадавших нет.
Что известно о пострадавших.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что двое из погибших детей приехали на отдых из города Шахты. По данным портала «Новая Кубань», это девочки, ~старшей из них было всего пять лет~, возраст второй не уточняется.
~Еще одной жертвой стал девятилетний мальчик~ из Москвы, приехавший на отдых с бабушкой, дедушкой и младшим братом. Публичной информации о четвертом погибшем ребенке пока нет.
Также, по словам Слюсаря, ранения получили еще несколько жителей Ростовской области.
Среди попавших в больницу пострадавших оказались и две жительницы Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Женщинам 56 и 47 лет оказали помощь, воронежские врачи поддерживают связь с краснодарскими коллегами.
Закрытые пляжи и акции памяти.
В Новороссийске ночью прошла акция памяти жертв украинского удара, написал в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.
«Огненная надпись зажглась этой ночью, как символ нашей общей боли. Слова бессильны перед лицом трагедии, унесшей детские жизни, но наша память о погибших в Архипо-Осиповке будет вечной», — добавил он.
На опубликованном видео запечатлено, как дети и подростки выложили из свечей надпись «Новороссийск скорбит», а также фигуру ангела.
В самой Архипо-Осиповке, как пишет kp.ru, память погибших почтили возле местного дома культуры. Кроме того, в Краснодаре жители принесли цветы, игрушки и свечи к стихийному мемориалу на Постовой улице.
«Сейчас в Архипо-Осиповке непривычно тихо. На набережной не звучит музыка, а развлечения не работают», — добавляет издание.
Туристы отметили, что в селе закрыли все пляжи. Тем не менее люди все равно гуляют по набережной. Кафе на них по-прежнему работают, но музыку тоже приглушили.