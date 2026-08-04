Посетители Московского зоопарка смогли увидеть птенца папуанского калао

Птенец папуанского калао покинул дупло и впервые вышел к посетителям в Московском зоопарке, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. Программа мероприятий в учреждении способствует реализации задач национального проекта «Семья».
Несколько месяцев после вылупления он находился в «гнезде», а теперь он живет вместе с родителями Нун и Ра в павильоне «Дом птиц» на старой территории. Это уже третий птенец, появившийся у пары редких птиц.
«Пол птенца уже определен — это самец. Когда он впервые покинул дупло, по размеру птенец почти не отставал от родителей… Единственное, что выдает его юный возраст, — отсутствие на клюве рога, который сформируется позже, как у всех взрослых особей», — поделилась генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Отметим, что в естественной среде папуанские калао не строят гнезд, а используют дупла деревьев. Для Нун и Ра специалисты подготовили деревянную бочку и гнездовой домик, максимально приближенный к природным условиям. Отметим, в начале 2025 года Московский зоопарк установил мировой рекорд по числу представленных видов животных: там содержались 1253 вида. К 2026-му их количество превысило 1280.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.