Посетители Московского зоопарка смогли увидеть птенца папуанского калао

«Пол птенца уже определен — это самец. Когда он впервые покинул дупло, по размеру птенец почти не отставал от родителей… Единственное, что выдает его юный возраст, — отсутствие на клюве рога, который сформируется позже, как у всех взрослых особей», — поделилась генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.