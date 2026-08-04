В Рязанской области прошло обучение для организаторов волонтерства

Первая образовательная сессия для организаторов добровольческой деятельности состоялась 29−31 июля в Касимовском округе Рязанской области по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в комитете по делам молодежи региона.
Программа включала блоки по коммуникации, командообразованию и развитию инфраструктуры волонтерского движения региона. Также состоялись дискуссионные площадки, посвященные привлечению молодежи в социально полезную деятельность. В них приняли участие представители муниципальных образований и местных социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО).
В ходе полезной программы участники посетили площадку «Касимовфильм», Никольский Шостьенский ставропигиальный женский монастырь и Елатомскую гимназию. В финале участники разработали 10 мероприятий в сфере добровольчества для молодежи, которые должны быть реализованы в муниципалитетах.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.