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Девятилетний велосипедист погиб под колесами иномарки в Нижнем Новгороде

За рулем машины была 19-летняя девушка.

Источник: Живем в Нижнем

Девятилетний ребенок умер, пересекая перекресток на велосипеде в неположенном месте в Кузнечихе 4 августа. Он попал под машину, рассказали в ГАИ Нижегородской области.

Трагедия произошла около 14:39 на Новокузничихинской улице в районе дома № 6. По данным Госавтоинспекции, ребенка сбила 19-летняя девушка за рулем Kia. Маленький велосипедист умер до приезда скорой помощи.

ДТП попало на камеры видеонаблюдения. На записях видно, как мальчик переезжает перекресток, предварительно посмотрев по сторонам. Но вдруг в кадр влетает авто.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Борском округе мотоциклист сбил пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Местные жители считают, что аварии произошла из-за неудобного пешеходного перехода.