Учащиеся смогут предъявлять студенческий билет с помощью MAX

Для оформления Цифрового ID необходимо зайти в раздел «Цифровой ID» в мессенджере MAX, нажать на кнопку «Создать QR» и предоставить согласие на обработку персональных данных. Затем нужно придумать пин-код для входа. После успешной регистрации в карточке пользователя появится информация о статусе студента, курсе обучения, названии учебного заведения или статусе инвалида. Эти данные защищены и не передаются на устройство проверяющего.