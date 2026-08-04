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Учащиеся смогут предъявлять студенческий билет с помощью MAX

Электронный документ равнозначен бумажным аналогам и может применяться по желанию.

Источник: Нижегородская правда

Подростки старше 14 лет могут подтвердить свой статус студента, используя Цифровой ID в мессенджере MAX. Этот электронный документ равнозначен бумажным аналогам и может применяться по желанию. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, передаёт «Российская газета».

Некоторые вузы уже принимают студенческий из мессенджера для прохода в учебные здания. Кроме того, Цифровой ID позволяет получать скидки и подтверждать возраст при посещении музеев и кинотеатров. Также его можно использовать для оформления льготных проездных билетов. Важно отметить, что Цифровой ID предназначен исключительно для получения льгот и привилегий, предусмотренных законодательством.

Подростки также могут подтверждать через этот сервис наличие справки об инвалидности.

Для оформления Цифрового ID необходимо зайти в раздел «Цифровой ID» в мессенджере MAX, нажать на кнопку «Создать QR» и предоставить согласие на обработку персональных данных. Затем нужно придумать пин-код для входа. После успешной регистрации в карточке пользователя появится информация о статусе студента, курсе обучения, названии учебного заведения или статусе инвалида. Эти данные защищены и не передаются на устройство проверяющего.

Как сообщалось на сайте pravda-nn.ru, свидетельство пенсионера ранее также стало доступно в мессенджере MAX.