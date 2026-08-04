Путин подписал законы о мерах против релокантов, уклоняющихся от наказания

Для получения причитающихся выплат из бюджетов или от других людей лицо, включенное в список, будет обязано использовать специальный рублевый счет в уполномоченном банке. Если у плательщика нет такого счета, кредитная организация откроет его на основании заявления без личного присутствия владельца.