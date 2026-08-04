Эксперт рассказала, как часто надо купать грудных детей

Она добавила, что температура воды для купания должна быть комфортной — около 36−37 градусов, а порядок мытья лучше соблюдать такой: сначала ополоснуть руки и ноги, затем тело и только потом переходить к шее и голове. Голову следует мыть детским шампунем по мере загрязнения, а не ежедневно, подчеркнула врач. Плавание для ребенка физиологично, так как внутриутробно он находился в околоплодной жидкости.