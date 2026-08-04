СМИ: Япония наращивает военную мощь, ссылаясь на угрозы со стороны Китая, России и Северной Кореи

В стране считают, что Китай может оказывать давление на Японию при поддержке российской военной мощи в тот момент, когда это отвечает политическим интересам Пекина. А военный союз России с Северной Кореей, оформленный в 2024 году, способствует развитию вооружений Пхеньяна. Авторы документы обеспокоены, что в средне- и долгосрочной перспективе военная мощь Северной Кореи усилится благодаря военному сотрудничеству с Россией. Например, в «Белой книге» отмечается «чрезвычайно быстрый» прогресс КНДР в области разработки ракет, в том числе передовых гиперзвуковых ракет.