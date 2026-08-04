СМИ: Япония наращивает военную мощь, ссылаясь на угрозы со стороны Китая, России и Северной Кореи

Американский канал CNN передает, что эта идея оформлена в «Белой книге» в стиле аниме. На документе, представленном Министерством обороны Японии, изображена улыбающаяся семья на фоне сверкающего городского пейзажа, а не войска, оружие и военные знаки отличия, которые были представлены во многих предыдущих изданиях.
В «Белой книге» дается ежегодная оценка угроз, якобы исходящих от соседних Китая, России и Северной Кореи. Агентство Bloomberg пишет, что в документе отмечается растущая военная координация между Китаем, Россией и Северной Кореей, которая усиливает угрозы безопасности для Японии.
В стране считают, что Китай может оказывать давление на Японию при поддержке российской военной мощи в тот момент, когда это отвечает политическим интересам Пекина. А военный союз России с Северной Кореей, оформленный в 2024 году, способствует развитию вооружений Пхеньяна. Авторы документы обеспокоены, что в средне- и долгосрочной перспективе военная мощь Северной Кореи усилится благодаря военному сотрудничеству с Россией. Например, в «Белой книге» отмечается «чрезвычайно быстрый» прогресс КНДР в области разработки ракет, в том числе передовых гиперзвуковых ракет.
Эта идея согласуется с подходом премьер-министра Санаэ Такаити направить стратегические государственные расходы на стимулирование экономического роста. Администрация Такаити готовит новую стратегию национальной безопасности. Военные эксперты ожидают, что она потребует дальнейшего увеличения расходов, в первую очередь на сдерживание Китая и предотвращения конфликта с Тайванем, который может втянуть Японию в затяжную войну.
При этом CNN подчеркивает, что Токио, чтобы профинансировать крупнейшее со времен Второй мировой войны наращивание военного потенциала, смог только собрать «лоскутное одеяло» из повышения налогов, пересмотра расходов и разовых поступлений. В результате расходы, связанные с обороной, достигли 2% ВВП. Однако пока неизвестно, как Такаити намерена оплачивать дальнейший рост расходов на оборону, не оказывая дополнительного давления на и без того напряженные государственные финансы страны.
По данным американского издания, большая часть новых расходов на оборону до сих пор направлялась на ракеты, способные поражать цели на расстоянии более 1000 километров. Ожидается, что значительная доля любого дальнейшего увеличения будет приходиться на беспилотники.