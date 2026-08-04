Самолёт-разведчик ВВС США почти пять часов кружил возле Калининградской области

Около 8:40 по московскому времени ARTEMIS II поднялся с авиабазы «Михаил Когэлничану» в Румынии и направился на север через Венгрию, Словакию и Польшу. Примерно в 10:55 в районе города Августов он повернул на запад и начал патрулирование возле российского региона.