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Самолёт-разведчик ВВС США почти пять часов кружил возле Калининградской области

Борт не приближался к российской границе ближе чем на 50 км.

Источник: Клопс.ru

Американский Bombardier ARTEMIS II совершил три круга вокруг Калининградской области, оставаясь в воздушном пространстве Польши и Литвы. Об этом РИА Новости пишет во вторник, 4 августа.

Около 8:40 по московскому времени ARTEMIS II поднялся с авиабазы «Михаил Когэлничану» в Румынии и направился на север через Венгрию, Словакию и Польшу. Примерно в 10:55 в районе города Августов он повернул на запад и начал патрулирование возле российского региона.

Полёт продолжался до 15:40. Всё это время разведчик держался на расстоянии не менее 50 км от границы РФ, после чего взял курс обратно на базу.

По данным агентства, ARTEMIS II переоборудовали из бизнес-джета для разведывательных задач по заказу Пентагона. Всего создали два таких борта, предназначенных для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.

В начале апреля у границ Калининградской области одновременно заметили два самолёта-разведчика НАТО.

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