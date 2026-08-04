Самолёт-разведчик ВВС США почти пять часов кружил возле Калининградской области

Американский Bombardier ARTEMIS II совершил три круга вокруг Калининградской области, оставаясь в воздушном пространстве Польши и Литвы. Об этом РИА Новости пишет во вторник, 4 августа.
Полёт продолжался до 15:40. Всё это время разведчик держался на расстоянии не менее 50 км от границы РФ, после чего взял курс обратно на базу.
По данным агентства, ARTEMIS II переоборудовали из бизнес-джета для разведывательных задач по заказу Пентагона. Всего создали два таких борта, предназначенных для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.
В начале апреля у границ Калининградской области одновременно заметили два самолёта-разведчика НАТО.