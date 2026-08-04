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ФНС добивается банкротства белгородского завода стальных конструкций

Арбитражный суд Белгородской области зарегистрировал иск межрайонной инспекции ФНС № 20 по Саратовской области о признании банкротом местного ООО «Белгородский завод стальных конструкций». Сумма задолженности, послужившей поводом для заявления, составляет 74,2 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел. Пока иск не принят к производству.

Источник: Коммерсантъ

Арбитражный суд Белгородской области зарегистрировал иск межрайонной инспекции ФНС № 20 по Саратовской области о признании банкротом местного ООО «Белгородский завод стальных конструкций». Сумма задолженности, послужившей поводом для заявления, составляет 74,2 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел. Пока иск не принят к производству.

По данным Rusprofile, ООО «Белгородский завод стальных конструкций» зарегистрировано в Белгороде в октябре 2015 года. Основной вид деятельности компании — производство строительных металлических конструкций. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. Единственным учредителем и руководителем фирмы выступает Станислав Брижаченко. В 2025-м выручка общества составляла 17 млн руб., убыток — 4,1 млн руб.

В картотеке арбитражных дел числится 20 споров с участием завода, два из которых — банкротные. Один из них на стадии конкурсного производства: сумма требований по иску рязанского АО «Точинвест», специализирующегося на производстве строительных металлических конструкций, изначально составляла свыше 300 тыс. руб. Второй — новый иск межрайонной инспекции ФНС № 20 по Саратовской области.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что ФНС подала иск о признании банкротом воронежского ООО «Русский редуктор», связанного с бывшим депутатом облдумы и известным в регионе промышленником Анатолием Чекменевым.

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