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Путин подписал закон о правовом регулировании ЭКО после смерти супруга

Путин подписал закон о правовом регулировании ЭКО после смерти супруга.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве мужчины при жизни дать нотариально удостоверенное согласие быть записанным отцом ребенка, который может родиться после его смерти с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Принятым законом вносятся изменения в Семейный кодекс, предусматривающие, что мужчина может при жизни дать нотариально удостоверенное согласие быть записанным отцом ребенка, который может родиться после его смерти с применением ВРТ.

В этом случае отцовство будет удостоверяться записью о заключении брака, нотариально удостоверенным согласием супруга быть записанным отцом ребенка и документом, выданным медицинской организацией, подтверждающим использование в этом случае биологического материала супруга при применении ВРТ.

Кроме того, устанавливается, что выбор отцом имени и фамилии ребенка, рожденного таким образом, подтверждается нотариально удостоверенным согласием супруга матери ребенка либо его согласием на присвоение ребенку имени и фамилии по выбору матери.