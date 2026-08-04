Промпредприятия Ростовской области получили льготные займы на 305 млн рублей

Промышленные предприятия Ростовской области в первом полугодии 2026 года получили льготные займы на общую сумму 305 млн руб. Об этом говорится в отчете о реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие промышленности», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Как следует из документа, за шесть месяцев региональный фонд развития промышленности рассмотрел шесть заявок предприятий на предоставление льготного финансирования. По итогам их рассмотрения было принято решение о выдаче займов на общую сумму 305 млн руб. Одновременно восемь предприятий получили консультации по вопросам привлечения льготных заемных средств, а еще 20 компаний — информационно-консультационную поддержку по действующим мерам государственной поддержки промышленности.
Кроме того, специалисты фонда провели мониторинг реализации семи инвестиционных проектов, финансируемых за счет льготных займов. В отчетном периоде также были внесены изменения в стандарты работы Регионального фонда развития промышленности Ростовской области и подписано соглашение о предоставлении ему субсидии на докапитализацию.
По данным отчета, достижение всех целевых показателей по этому направлению запланировано до конца 2026 года, рисков их невыполнения региональные власти не прогнозируют.