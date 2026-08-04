Промпредприятия Ростовской области получили льготные займы на 305 млн рублей

Как следует из документа, за шесть месяцев региональный фонд развития промышленности рассмотрел шесть заявок предприятий на предоставление льготного финансирования. По итогам их рассмотрения было принято решение о выдаче займов на общую сумму 305 млн руб. Одновременно восемь предприятий получили консультации по вопросам привлечения льготных заемных средств, а еще 20 компаний — информационно-консультационную поддержку по действующим мерам государственной поддержки промышленности.