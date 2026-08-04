В Арзамасе закрыли частный дом престарелых по решению суда

«Арзамасская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства в деятельности частного пансионата для пожилых людей и инвалидов. Установлено, что учреждение не соответствовало требованиям законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и пожарной безопасности, что представляло опасность для жизни и здоровья проживающих в нем людей», — говорится в сообщении.