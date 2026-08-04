В Арзамасе закрыли частный дом престарелых по решению суда

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг — РИА Новости. Пансионат для пожилых людей и инвалидов «Уютный дом» в Арзамасе закроют по решению суда после выявленных нарушений, сообщила прокуратура Нижегородской области.
Ранее в прокуратуре региона сообщили РИА Новости, что проводят проверку частного пансионата «Уютный дом», где, по предварительным данным, выявлены случаи ненадлежащего ухода за пожилыми людьми, что могло привести к смерти одной из женщин после госпитализации.
«Арзамасская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства в деятельности частного пансионата для пожилых людей и инвалидов. Установлено, что учреждение не соответствовало требованиям законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и пожарной безопасности, что представляло опасность для жизни и здоровья проживающих в нем людей», — говорится в сообщении.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о прекращении осуществления деятельности по уходу за пожилыми гражданами и инвалидами до устранения выявленных нарушений.
«Решением суда требования прокурора удовлетворены. По иску Арзамасского городского прокурора прекращена деятельность частного дома престарелых, функционирующего с нарушением требований федерального законодательства», — подчеркивается в сообщении.
Ранее следственное управление СК РФ по Нижегородской области сообщало, что по результатам проверки в пансионате для пожилых и людей с ограниченными возможностями было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, (часть 1 статьи 238 УК РФ).