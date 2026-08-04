Путин подписал закон, регулирующий регистрацию детей, рожденных с ВРТ

Предусматривается, что одновременно с подачей заявления о рождении ребенка должны быть представлены документ, выданный медицинской организацией, осуществлявшей применение ВРТ, и подтверждающий использование биологического материала супруга матери ребенка при применении ВРТ, нотариально удостоверенные согласие супруга матери ребенка на то, чтобы быть записанным отцом ребенка в книге записей рождений, и согласие супруга матери ребенка на присвоение ребенку имени и фамилии либо на присвоение ребенку имени и фамилии по выбору матери ребенка.