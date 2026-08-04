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В Златоусте прошел IX Всероссийский Бушуевский фестиваль

Мероприятие было посвящено украшению холодного оружия.

IX Всероссийский Бушуевский фестиваль состоялся 1 и 2 августа в Златоусте в соответствии с задачами национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в аппарате губернатора и правительства Челябинской области.

Мероприятие было посвящено украшению холодного оружия. В течение двух дней для гостей работали тематические площадки «Оружейники», «Деревня кузнецов», «Город мастеров», «Историческая реконструкция», а также детские и образовательные пространства. Посетители смогли познакомиться с традиционными ремеслами на мастер-классах по кузнечному делу, гравировке и другим видам декоративно-прикладного искусства.

Гости фестиваля увидели выставки ведущих оружейных предприятий Златоуста, посетили чемпионат Урала по ножевому многоборью «Битва при Таганае» и смогли приобрести изделия ремесленников. Кроме того, впервые для гостей был организован Открытый фестиваль кухни народов России.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.