Тренировка по пилатесу под живую музыку прошла в «Царицыно»

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Необычная тренировка по пилатесу под аккомпанемент рояля прошла в музее-заповеднике «Царицыно», рассказала преподаватель высшей школы фитнеса и бодибилдинга Елена Смагина.
«У нас сегодня живой аккомпанемент на рояле. Мы также разучим в конце и покажем синхронно связку, состоящую из пилатеса, но в стиле хореографии», — сказала Смагина 360.ru.
Как сообщает издание, необычный формат помогает участникам отвлечься от городской суеты, по-новому взглянуть на знакомые интерьеры и получить заряд вдохновения.
В отличие от многих видов спорта, пилатес не требует специального оборудования и высокой интенсивности, главное здесь — равновесие, контроль дыхания и осознанное движение, говорится в материале.
Новый тренд на занятия в усадьбах набирает популярность, и «Царицыно» стало очередной площадкой, где спорт и культура соединились в едином пространстве, отмечает 360.ru.