Калининградстат рассказал о подорожавших и подешевевших товарах

тарифов на товары и услуги составил 100,9% (к декабрю 2025 года — 104%), в том числе на продовольственные товары — 100,8% (к декабрю 2025 года — 102,9%), непродовольственные товары — 100,2% (к декабрю 2025 года — 102,5%), услуги — 102,2% (к декабрю 2025 года — 109,1%).
Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов административного, событийного или сезонного характера, в июне 2026 года по отношению к предыдущему месяцу составил 100,6%, с начала года — 103,4% (в июне 2025 года сложился 100,7%, с начала года — 106,0%). В июне 2026 года цены на продовольственные товары по отношению к предыдущему месяцу повысились на 0,8%, с начала года увеличились на 2,9% (в июне 2025 года выросли на 1,1%, с начала года стали выше на 8,6%), указывает Калининградстат.
Цены на непродовольственные товары в июне 2026 года к предыдущему месяцу повысились на 0,2%, с начала года — на 2,5% (в июне 2025 года снизились на 0,2%, с начала года стали выше на 0,6%).
Цены и тарифы на услуги в июне 2026 года по отношению к предыдущему месяцу повысились на 2,2%, с начала года увеличились на 9,1% (в июне 2025 года стали выше на 1,5%, с начала года подорожали на 10,5%).
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в расчете на месяц в среднем по Калининградской области в конце июня 2026 года составила 28575,69 рубля и за месяц увеличилась на 1,0%, с начала года выросла на 3,4% (в июня 2025 года стала выше на 0,7%, с начала года повысилась на 8,5%).