Калининградстат рассказал о подорожавших и подешевевших товарах

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов административного, событийного или сезонного характера, в июне 2026 года по отношению к предыдущему месяцу составил 100,6%, с начала года — 103,4% (в июне 2025 года сложился 100,7%, с начала года — 106,0%). В июне 2026 года цены на продовольственные товары по отношению к предыдущему месяцу повысились на 0,8%, с начала года увеличились на 2,9% (в июне 2025 года выросли на 1,1%, с начала года стали выше на 8,6%), указывает Калининградстат.