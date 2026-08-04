Инфляция в Калининградской области с начала года составила 4%

Продовольственные товары в июне подорожали на 0,8% к маю, с начала года — на 2,9%. В июне 2025 года рост к предыдущему месяцу составлял 1,1%, с начала года — 8,6%. Непродовольственные товары в июне повысились на 0,2%, с начала года — на 2,5% (год назад в июне они снизились на 0,2%, но с начала года выросли на 0,6%).