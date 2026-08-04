Инфляция в Калининградской области с начала года составила 4%

По данным Калининградстата, в июне 2026 года индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги по отношению к предыдущему месяцу составил 100,9%. С начала года рост цен достиг 4% (к декабрю 2025 года — 104,0%).
Продовольственные товары в июне подорожали на 0,8% к маю, с начала года — на 2,9%. В июне 2025 года рост к предыдущему месяцу составлял 1,1%, с начала года — 8,6%. Непродовольственные товары в июне повысились на 0,2%, с начала года — на 2,5% (год назад в июне они снизились на 0,2%, но с начала года выросли на 0,6%).
Услуги показали наиболее заметный рост: в июне — на 2,2% по сравнению с маем, с начала года — на 9,1%. В июне 2025 года они подорожали на 1,5% к маю и на 10,5% с начала года.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий влияние административных, сезонных и событийных факторов, в июне 2026 года составил 100,6% к предыдущему месяцу, с начала года — 103,4%. Для сравнения: в июне 2025 года БИПЦ был 100,7%, с начала года — 106,0%.
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений в среднем по области в конце июня 2026 года составила 28 575,69 рубля. За месяц набор подорожал на 1%, с начала года — на 3,4%. В июне 2025 года рост за месяц был 0,7%, с начала года — 8,5%.