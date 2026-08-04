Здание Пермской галереи победило в конкурсе International Architecture Awards

Проект галереи госэкспертиза утвердила в феврале 2022 года, подготовка строительной площадки началась с апреля 2021 года. Здание планировали сдать в эксплуатацию к концу 2023 года. Фактически здание новой Пермской художественной галереи сдали в декабре 2025 года, официальное открытие состоялось 31 марта этого года. Стоимость проекта составила около 7 млрд рублей, из которых 30% выделил федеральный бюджет.