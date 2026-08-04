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Здание Пермской галереи победило в конкурсе International Architecture Awards

Проект нового здания галереи разработало архитектурное бюро СПИЧ.

Источник: Комсомольская правда

Новое здание Пермской художественной галереи победило в международной премии International Architecture Awards 2026. Проект архитектурного бюро СПИЧ стал лауреатом в номинации «Музеи и объекты культуры».

Проект новой галереи в Перми разработала команда архитекторов под руководством Сергея Чобана. Мастер-план развития культурного кластера в пространстве «Завод Шпагина» бюро СПИЧ (SPEECH).

Проект галереи госэкспертиза утвердила в феврале 2022 года, подготовка строительной площадки началась с апреля 2021 года. Здание планировали сдать в эксплуатацию к концу 2023 года. Фактически здание новой Пермской художественной галереи сдали в декабре 2025 года, официальное открытие состоялось 31 марта этого года. Стоимость проекта составила около 7 млрд рублей, из которых 30% выделил федеральный бюджет.

Торжественная церемония награждения лауреатов премии International Architecture Awards 2026 года состоится 18 сентября в Афинах. Международную архитектурную премию учредил Музей архитектуры и дизайна «Атенеум» в Чикаго совместно с Европейским центром архитектуры, искусства, дизайна и городских исследований. В этом году победителей определили в 21-й раз.

На следующей неделе в Пермь приедет Сергей Чобан, где 15 августа в здании своего триумфального творения прочитает лекцию «Пространства для искусства».