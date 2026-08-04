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Ростовская область направила 676 млн рублей на создание инфраструктуры для беспилотников

В Ростовской области в первом полугодии 2026 года на создание инфраструктуры для разработки и производства беспилотных авиационных систем направили 676,6 млн руб. Об этом говорится в отчете о реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие промышленности», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Источник: Коммерсантъ

В Ростовской области в первом полугодии 2026 года на создание инфраструктуры для разработки и производства беспилотных авиационных систем направили 676,6 млн руб. Об этом говорится в отчете о реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие промышленности», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Согласно документу, министерство промышленности и энергетики региона заключило соглашение с автономной некоммерческой организацией «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Ростовской области» о предоставлении субсидии. Средства выделены на создание сети научно-производственных центров испытаний и компетенций в сфере беспилотных авиационных систем.

В течение первого полугодия проводился мониторинг закупки технологического оборудования для научно-производственного центра. По итогам отчетного периода достигнуты три контрольные точки реализации проекта, две из которых выполнены досрочно. Завершение остальных мероприятий и достижение показателей предусмотрены до конца 2026 года.

Кроме того, в документе отмечается, что рисков недостижения запланированных показателей регионального проекта не выявлено.