Ростовская область направила 676 млн рублей на создание инфраструктуры для беспилотников

В Ростовской области в первом полугодии 2026 года на создание инфраструктуры для разработки и производства беспилотных авиационных систем направили 676,6 млн руб. Об этом говорится в отчете о реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие промышленности», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».