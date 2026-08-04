В Рязанской области соцконтракт оформили более 1,3 тыс. человек

Особое внимание уделяется участникам СВО и членам их семей. С 2026 года демобилизованные военные могут заключить социальный контракт на открытие или развитие бизнеса без учета дохода. Для этого необходимо быть уволенным со службы, признанным безработным или ищущим работу, а также иметь рекомендацию от Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».