В Рязанской области соцконтракт оформили более 1,3 тыс. человек

Свыше 1,3 тысячи жителей Рязанской области оформили социальный контракт с начала года, сообщили в региональном министерстве труда и социальной защиты населения. Мера поддержки предоставляется по национальному проекту «Семья».
Социальный контракт могут заключить семьи с невысоким доходом и одинокие граждане, если доход на человека ниже прожиточного минимума в регионе. Оформить такой контракт можно на открытие своего дела, организацию личного подсобного хозяйства, поиск работы и иные мероприятия для выхода из трудной жизненной ситуации — например, на приобретение товаров первой необходимости или лекарств.
Особое внимание уделяется участникам СВО и членам их семей. С 2026 года демобилизованные военные могут заключить социальный контракт на открытие или развитие бизнеса без учета дохода. Для этого необходимо быть уволенным со службы, признанным безработным или ищущим работу, а также иметь рекомендацию от Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».
Подать заявление на оформление социального контракта можно на портале «Госуслуги», в МФЦ или отделе социальной защиты. Более подробную информацию можно получить по телефону единого контакт-центра 8−800−100−00−01.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.