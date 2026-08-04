Владимир Путин подписал закон о тотальном контроле за ценами на продукты питания

Закон не позволит компаниям, работающим с продовольствием, прятаться за налоговую тайну, повышая расценки на продукты. Государство сможет в онлайн-режиме отслеживать формирование цены продуктов от производителя до прилавков, оперативно вычисляя, где конкретно и за счёт чего произошёл рост, действительно ли он имеет под собой экономическое обоснование или носит спекулятивный характер.