Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин подписал закон о тотальном контроле за ценами на продукты питания

4 августа президент Владимир Путин подписал закон, который призван вывести из тени процедуру ценообразования.

4 августа президент Владимир Путин подписал закон, который призван вывести из тени процедуру ценообразования продовольственных товаров. ФАС, Минпромторг, Минсельхоз, Минэк, а также другие федеральные ведомства, утверждённые правительством, получат доступ к оперативным данным о сделках и ценах производителей, их товарообороте, доходах, расходах и прибыли.

Закон не позволит компаниям, работающим с продовольствием, прятаться за налоговую тайну, повышая расценки на продукты. Государство сможет в онлайн-режиме отслеживать формирование цены продуктов от производителя до прилавков, оперативно вычисляя, где конкретно и за счёт чего произошёл рост, действительно ли он имеет под собой экономическое обоснование или носит спекулятивный характер.

Отметим, все необходимые сведения будет предоставлять ФНС, однако из-за чувствительности информация будет носить закрытый характер и использоваться исключительно для проверок контролирующими ведомствами. Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

Фото: www.kremlin.ru.