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Знак «Сделано в Кулибине» впервые появился на продукции резидента ОЭЗ

Его получила компания «РусСилика».

Источник: Живем в Нижнем

Компания «РусСилика» стала первым предприятием в Нижегородской области, которое разместило на своей продукции знак «Сделано в Кулибине». Об этом рассказали в Корпорации развития Нижегородской области.

Цель знака — продвигать продукцию резидентов ОЭЗ «Кулибин» и укреплять имидж промышленности региона. В дальнейшем отличительный знак появится на товарах и других предприятий-резидентов.

«РусСилика» — единственный в стране производитель микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей. Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков подчеркнул, что знак поможет продвигать не только продукцию компании, но и саму площадку ОЭЗ среди потенциальных инвесторов.

Генеральный директор «РусСилики» Леонид Грош назвал получение знака «Сделано в Кулибине» признанием высокого уровня производства и современных технологий.

«Мы уверены, что новый знак станет дополнительным символом качества, надежности и технологичности продукции, созданной в Нижегородской области, а для наших партнеров — еще одним подтверждением того, что отечественная промышленность сегодня способна выпускать материалы мирового уровня», — отметил Леонид Грош.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Кулибин» была создана в мае 2020 года на территории Дзержинска. Сейчас дзержинский участок занимает 724 гектара. Ранее сообщалось, что там планируют запустить еще и открытие нового высокотехнологичного и роботизированного производства электротранспорта.