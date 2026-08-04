Знак «Сделано в Кулибине» впервые появился на продукции резидента ОЭЗ

Компания «РусСилика» стала первым предприятием в Нижегородской области, которое разместило на своей продукции знак «Сделано в Кулибине». Об этом рассказали в Корпорации развития Нижегородской области.
Цель знака — продвигать продукцию резидентов ОЭЗ «Кулибин» и укреплять имидж промышленности региона. В дальнейшем отличительный знак появится на товарах и других предприятий-резидентов.
«РусСилика» — единственный в стране производитель микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей. Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков подчеркнул, что знак поможет продвигать не только продукцию компании, но и саму площадку ОЭЗ среди потенциальных инвесторов.
Генеральный директор «РусСилики» Леонид Грош назвал получение знака «Сделано в Кулибине» признанием высокого уровня производства и современных технологий.
«Мы уверены, что новый знак станет дополнительным символом качества, надежности и технологичности продукции, созданной в Нижегородской области, а для наших партнеров — еще одним подтверждением того, что отечественная промышленность сегодня способна выпускать материалы мирового уровня», — отметил Леонид Грош.
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Кулибин» была создана в мае 2020 года на территории Дзержинска. Сейчас дзержинский участок занимает 724 гектара. Ранее сообщалось, что там планируют запустить еще и открытие нового высокотехнологичного и роботизированного производства электротранспорта.