Знак «Сделано в Кулибине» впервые появился на продукции резидента ОЭЗ

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Кулибин» была создана в мае 2020 года на территории Дзержинска. Сейчас дзержинский участок занимает 724 гектара. Ранее сообщалось, что там планируют запустить еще и открытие нового высокотехнологичного и роботизированного производства электротранспорта.