В Калининградском зоопарке объяснили происхождение кровавых луж в вольере хищников

Посетители Калининградского зоопарка любовались львами. Заметили, как львица Лея лежала, а когда встала — под ней была кровавая лужа. Киперы рассказали, что с животными все в порядке, просто хищникам в жару дают необычное мороженое. От него и остаются красные лужи.