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В Калининградском зоопарке объяснили происхождение кровавых луж в вольере хищников

Виной всему необычное мороженое, которым угощают животных.

Источник: Комсомольская правда

Посетители Калининградского зоопарка любовались львами. Заметили, как львица Лея лежала, а когда встала — под ней была кровавая лужа. Киперы рассказали, что с животными все в порядке, просто хищникам в жару дают необычное мороженое. От него и остаются красные лужи.

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, хищники в жаркие дни наслаждаются замороженной говяжьей кровью. Именно и ее могут увидеть посетители. Просьба не пугаться.

Приматы в жару получают ягоды и фрукты во льду, птицы — десерт с мороженными сверчками и орехами, еноты и медведи угощаются кусками льда с сухофруктами и зеленью.