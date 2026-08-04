В Морозовском районе начали подготовку к строительству ветропарка мощностью 100 МВт

В Морозовском районе Ростовской области началась подготовка к строительству ветровой электростанции «Вербная ВЭС» мощностью до 100 МВт. Об этом говорится в отчете о реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие промышленности», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Проект реализует АО «Росатом Возобновляемая энергия». В первом полугодии компания сформировала план работ на 2026 год и приступила к инженерной подготовке площадки. В частности, определен подрядчик для проведения статических испытаний свай и начаты исследования грунтов, которые должны подтвердить проектные решения по устройству фундаментов будущих ветроэнергетических установок.
Параллельно инвестор согласовывает с сетевой организацией изменение технических условий подключения объекта к электросетям. Дополнительное соглашение предусматривает корректировку сроков технологического присоединения будущей ветроэлектростанции.
В отчете отмечается, что реализация проекта идет в плановом режиме, а рисков невыполнения запланированных мероприятий региональные власти не прогнозируют.