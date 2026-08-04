В Морозовском районе начали подготовку к строительству ветропарка мощностью 100 МВт

Проект реализует АО «Росатом Возобновляемая энергия». В первом полугодии компания сформировала план работ на 2026 год и приступила к инженерной подготовке площадки. В частности, определен подрядчик для проведения статических испытаний свай и начаты исследования грунтов, которые должны подтвердить проектные решения по устройству фундаментов будущих ветроэнергетических установок.