Водитель, сбивший девочку на Черняховского, отказался проходить освидетельствование на алкоголь в крови — УМВД

В отношении водителя, который накануне сбил девочку на улице Черняховского в Калининграде, составили пять административных протоколов. Среди них — за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе областного УМВД во вторник, 4 августа.