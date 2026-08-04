Водитель, сбивший девочку на Черняховского, отказался проходить освидетельствование на алкоголь в крови — УМВД

В отношении водителя, который накануне сбил девочку на улице Черняховского в Калининграде, составили пять административных протоколов. Среди них — за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе областного УМВД во вторник, 4 августа.
Мужчину, сидевшего за рулём врезавшегося в стену Peugeot, задержали и поместили в спецприёмник ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда. Материалы направлены в суд для принятия решения.
Водителю вменяют в вину нарушения по пяти статьям КоАП РФ: ч. 2 статьи 12.15 («Выезд в нарушение Правил дорожного движения на сторону дороги, предназначенную для встречного движения»), ч. 1 статьи 12.16 («Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги»), ч. 1 статьи 12.24 («Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»), ч. 1 статьи 12.26 («Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения») и статьи 12.33 («Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений»).
ДТП произошло 2 августа. Водитель Peugeot сбил школьницу, которая шла по тротуару, её доставили в больницу с травмами. У мужчины, по предварительным данным, были признаки алкогольного опьянения.