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Канат Нижегородской канатной дороги планируют восстановить к началу осени

Специалисты выбрали техническое решение, которое позволит отремонтировать поврежденный несуще-тяговый канат за месяц.

Эксплуатирующая организация ООО «Урбантех Сервис» планирует восстановить канат Нижегородской канатной дороги в течение месяца. Специалисты определили техническое решение, позволяющее провести работы в такой срок, о чем сообщили «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Повреждение несуще-тягового каната произошло 5 июля 2026 года из-за грозового фронта с сильными ливнями и шквалистым ветром. Тогда пассажиров из двух зависших кабин пришлось эвакуировать сотрудникам МЧС. Параллельно с работами на самом канате специалисты сейчас проводят диагностику элементов опор, подвижного состава, систем безопасности и другого оборудования.

Точные сроки возобновления движения канатной дороги пока не называются. Их определят только после полного завершения восстановительных работ, статических и динамических испытаний, а также итоговой проверки Ростехнадзора.

Ранее сообщалось, что нижегородская канатная дорога может открыться только в мае 2027 года.

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